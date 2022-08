Tiha patnja muškaraca osamdesetih, Belinda Karla danas izgleda ovako

Osamdesetih godina fascinirala je muškarce svojom ljepotom, ali čini se da je sada u potpunosti zaboravljena.

Pjevačica Belinda Karlajl (63) stekla je slavu kao članica ženskog pop benda The Go-Go's, za koji se smatra da je jedan od najuspješnijih ženskih bendova svih vremena i prva grupa čije su članice pisale svoje pjesme i svirale svoje instrumente.

Poslije raspada grupe 1985. Belinda je započela uspješnu solo karijeru hitovima Mad About You, Heaven Is a Place on Earth, I Get Weak, Circle in the Sand, Leave a Light On, Summer Rain...

Njen privatni život obilježili su poroci i problematično ponašanje, o čemu je svojevremeno govorila za Gardijan: "Poslije tri decenije zavisnosti od kokaina dobro je da nisam mrtva. Trebalo bi da izgledam kao fantom iz opere, samo sa dvije rupe na licu. Ja volim da kontriram po prirodi i vjerujem da je moja zavisnost bila posljiedica toga. Uvjek sam htjela da budem loša djevojčica. Voljela sam one opskurne filmove o narkomanima, zbog kojih sam još više željela da se drogiram. Jednostavno sam rođena takva", rekla je.

Sa 47 godina je prestala da se drogira, pije i puši i okrenula se meditaciji i budizmu.

Uprkos raznim krizama, uspjela je da ostane u braku sa političarem i filmskim producentom Morganom Mejsonom već 35 godina, sa kojim ima sina Džejmsa.

Danas, Belinda je posvećena solo karijeri. Ona i dalje nastupa širom svijeta i mnogi je hvale zato što nije odustala od muzike.

