Tijana Milentijević za Informer progovorila o vezi sa reperom

Tijana je za Informer priznala kako je do sada imala blokadu i tremu pred partnerima, ali da je sa Vukom skroz drugačije jer je u njegovom prisustvu potpuno opuštena.

Vuk i ja smo ljubomorni zato što nam je stalo jednom do drugog, kaže Tijana Milentijević! Pjevačica je u ekskluzivnom intervjuu za Informer po prvi put govorila o vezi s reperom, koja je, iako ne traje dugo, čvrsta i stabilna. "Žena od sultana" ne krije da su i ona i njen partner ljubomorni, ali u granicama normale.

"Svako je, kada mu je stalo nekog, ljubomoran. I ja sam ljubomorna, ne preterano, ali prosto ne dam svoje. Verujem mu i mislim da i on meni veruje, a poverenje je najbitnije", kaže Tijana Em i otkriva kako je uplovila u vezu s njim.

"Vuk se meni javio na Instagramu, a nakon toga je došao na moj nastup. Čuli smo se, videli i nakon toga smo ušli u vezu. Lepo nam je, hvala Bogu, i ja se iskreno nadam da će potrajati. Tek smo ušli u drugi mesec, tako da, za sada nam je super", kaže ona.

Tijana se još nije u potpunosti preselila u velelepnu Vukovu vilu, ali ne krije da je češće kod njega nego u svom stanu:

"Nisam se preselila, ali da provodimo previše vremena zajedno i da sam dosta kod njega, to je tačno. Ogromno mi je olakšanje to što se i on i ja bavimo istim poslom, jer je on neko ko me razume i podržava apsolutno u svemu. On mi govori da treba da izgledam dobro i da budem seksi, a to mi mnogo znači u poslu. Bio je prisutan i kada sam snimala spot i podržao me apsolutno u svemu. Nikada dosad nisam imala takvog partnera. Ranije sam imala tremu i blokadu, a s njim to nije slučaj. S njim uživam u svemu, ne smeta mi kada je tu, naprotiv. Znači mi kad je tu", kaže Tijana Milentijević za Informer.

Pjevačica ističe da uprkos fenomenalnom odnosu kakav su izgradili, ne razmišljaju o braku i porodici. Zasad.

"O svadbi niti pričamo, niti ja o tome razmišljam. Trenutno želim da se posvetim karijeri i pesmama, a mislim da i on tako razmišlja. Ima vremena za sve, nama je trenutno jedino važno što smo srećni sada", kaže ona i otkriva kakav odnos ima sa "svekrvom":

"Ne bih to preterano komentarisala, ali mogu da kažem da smo se upoznale i da imamo predivno mišljenje jedna o drugoj". S Vukom se smijem svaki dan

Tijana kaže da je Vuk Mob veoma duhovit i da joj je u vezi s njim to najljepše:

"Kad se ugase kamere, Vuk je smešan, veoma je pozitivan i s njim se smejem po ceo dan. To mi je najlepša stvar u vezi s njim. Stvarno uživamo i prelepo nam je kada smo zajedno, a provodimo dosta vremena zajedno. Ako ovako ostane, biće odlično", zaključuje Tijana Milentijević.

