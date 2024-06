Timberlejk pušten iz pritvora

​Džastin Timberlejk je optužen za vožnju u alkoholisanom stanju i pušten je iz policijskog pritvora u Njujorku, rekao je njegov advokat.

Pjevač je, podsjećanja radi, uhapšen rano jutros na Long Ajlendu.

U prvi mah se sumnjalo da je bio pod uticajem narkotika, ali mu je, ipak, glave došao alkohol.

"Nije se zaustavio ispred znaka - stop, a vozio je suprotnom trakom", kazao je advokat pjevača.

Timberlejk je pušten bez kaucije. Okupljenima ispred stanice policije je "poslao" pozdrav u vidu mahanja.

Suđenje povodom ovog slučaja je zakazano za 26. jul.

Timberlejk će uskoro nastaviti svjetsku turneju, a pred njim je koncertna promocija novog albuma "Everything I thought It Was", prenosi "CDM".

