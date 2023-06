Tina Ivanović se rasplakala usred emisije

Tina Ivanović jedna je od rijetkih pjevačica na javnoj sceni koja je uspjela da izgradi uspješnu karijeru i privuče veliku pažnju javnosti, a istovremeno sačuva skladan brak.

O svojoj jačoj polovini veoma rijetko govori, ali oni koji poznaju nju i Zvezdana tvrde da imaju fantastičan odnos na kojem bi im mnogi pozavidjeli.

"Mi smo se tako brzinski verili i venčali, sve je to išlo baš baš brzo. Zabavljali smo se par godina, ali mogu da kažem da imam tu privilegiju da imam pravog zaštitnika pored sebe. Ne u fizičkom smislu, nego da mi daje podršku, da se pored njega osećam kao dama", rekla je ponosno Tina.

Mnogi komentarišu da Tina nikada bolje nije izgledala te je pjevačica otkrila recept njene mladolikosti.

"Partner je zadužen za to. Žena ipak treba da bude malo pametna i mudra. Na primer kada su dvoje ljudi u braku, kada dođe do čarke, moraš nekad da povučeš ručnu, da prećutiš dok se to ne slegne, a posle vratiš (smeh)", našalila se pjevačica.

„Jutro je pametnije od noći“, definitivno je rečenica kojom se Tina oduvijek vodila, ne samo u ljubavnim odnosima već i tokom dugogodišnje karijere.

"Ja umem da ćutim i po dva, tri dana, ne progovorim uopšte. Tada muž i ja fino funkcionišemo, samo što ne pričamo (smeh) Nekad on prvi popusti, nekad ja, ali mislim da je sve to normalno", objasnila je kroz smijeh, a potom se prisjetila svojih početaka na estradnoj sceni, koji nisu bili ni malo laki.

Pojavila se vrlo lepa i atraktivna davne 2005. godine, a sve oči bile su uprte u nju, posebno onih sujetnih koji je nisu štedjeli kada je riječ o zluradim komentarima.

Ta nepravda je i danas, nakon toliko godina boli, a prave emocije i suze Tina nije uspjela da sakrije usred emisije.

"Bolje da ne pričam o tome! Bilo je baš loših komentara, spoticanja, podmetanja, nameštanja novinskih članaka. Sve sam saznala posle ko me je nameštao, razni menadžeri su tu bili takođe koji su mi podmetali nogu. Na primer ja pogodim nastup i oni me izbojkotuju kod gazda, ali ne bih o tome", sa suzama u očima ispričala je Tina tvrdeći da je bez obzira na sve ostala svoja, čistog srca i duše zbog čega je danas izuzetno ponosna.

"Teško ti je palo ovo pitanje", konstatovala je voditeljka nakon pjevačicini suza.

(GrandTV)