Tom Brejdi poslije brazilske manekenke, ljubi rusku ljepoticu (FOTO)

Legenda američkog fudbala Tom Brejdi i ruska manekenka Irina Šajk navodno su u vezi, prenosi "TMZ".

Vijest o potencijalnoj vezi objavili su svjetski mediji, a fotografi stranih medija imali su i dokaz za ovu tvrdnju.

Slike navodnog para proširile su se društvenim mrežama, posebno na Tviteru, a kako piše gore pomenuti medij, Irina Šajk i Tom Brejdi su dva dana vikenda proveli zajedno.

Irina Shayk Spends Night with Tom Brady, He Caresses Her Face in Car https://t.co/8NqunJcK1o