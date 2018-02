Tom Hardi konačno ispunio obećanje koje je dao Di Kapriju

Još 2016. godine glumac Tom Hardi je svom kolegi Leonardu Di Kapriju dao jedno neobično obećanje.

Hardi se sa Di Kaprijem, sa kojim je zajedno glumio u filmu "Povratnik", kladio da će on za tu ulogu dobiti Oskara, ili da će, ukoliko ne osvoji prestižnu nagradu, istetovirati nešto po Leovom izboru.

Kao što je poznato, sve se završilo potpuno obrnuto - Leonardo Di Kaprio je osvojio zlatnu statuetu za ulogu u tom filmu.

U intervjuu koji je te 2016. dao magazinu Eskvajer, Hardi je rekao da je Di Kprio za njegovu tetovažu odabrao jednostavnu rečenicu, piše Mashable.

"Napisao mi je svojim užasnim rukopisom 'Leo sve zna' (engl. Leo knows all). Ja sam bio u fazonu, 'Važi ortak, uradiću to, ali ću morati da ga napišem kako valja'", rekao je Hardi.

Sudeći prema fotografiji koju je nedavno postavio na Instagram, na osnovu onoga što se može vidjeti na njegovoj desnoj nadlaktici, izgleda da je Hardi ispunio obećanje.

(NN/b92.net)