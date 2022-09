Tom Henks nakon 30 godina u Holivudu: Imam samo četiri solidna filma

Nakon skoro 30 godina u Holivudu, Tom Henks smatra da ima svega četiri filma za koje vjeruje da su prilično dobri.

Tom Henks je najavio svoj nadolazeći roman "The Making of Another Major Motion Picture Remekpiece", koji izlazi 9. maja 2023.

Knjiga je izmišljena priča o stvaranju filma o superherojima vrijednom više miliona dolara.

"Niko ne zna kako se film snima - iako svi misle da znaju", rekao je Henks za strane medije.

"Napravio sam gomilu filmova (a četiri od njih su prilično dobra, mislim) i još uvijek sam zadivljen kako se filmovi spajaju. Od treperenja ideje do trepereće slike na ekranu, cijeli proces je čudo", dodao je.

Henks je zaključio da je snimanje filmova veoma težak posao koji se sastoji od toliko trenutaka radosti nasuprot jednakog broja osjećanja samoprezira.

(b92)