Tom Henks o svojoj supruzi nakon 29 godina braka

Glumac Tom Henks u braku je sa glumicom Ritom Vilson punih 29 godina. U nedavnom intervjuu, na kraju razgovora sa glumcem, novinar je iskoristio priliku da prokomentariše izgled njegove supruge rekavši da i "nakon 29 godina braka i dalje izgleda izazovno".

"Zaista je tako“, odgovorio je glumac, ali se tu nije zaustavio.

"Ponekad je gledam ujutru razbarušene kose i toplu iz kreveta... Totalno seksi“, dodao je glumac.

Glumac je svoju suprugu upoznao 1981. godine kada se pojavila na snimanju jedne epizode u komediji u kojoj je igrao. Bolje su se upoznali na snimanju filma "Volonteri“ 1985. godine.

Henks je u jednom intervjuu naveo da su se odmah osjetile varnice.

"Rita i ja smo se jednostavno pogledali i tada je 'puklo', to je bilo to. Pitao sam Ritu da li je to ono što stvarno želi i nije mogla da odbije“.

