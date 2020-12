Tom Kruz je malo nervozan: Derao se na zaposlene zbog distance

Internetom kruži snimak Toma Kruza, dok viče na zaposlene na produkciji poslednjeg filma iz serijala "Nemoguća misija".

Ovaj film je počeo da se snima u Italiji početkom godine, kada je pandemija korone odnijela na hiljade života, nakon čega je snimanje prekinuto.

Prije par meseci Tom se sa ekipom vratio na set i snimanje je nastavljeno uz sve propisane epidemiološke mjere. O njima, čini se, vodi računa samo Tom Kruz.

"Još jednom to uradite i je*eno letite napolje! Ako bilo ko u ekipi to uradi - kraj! Da niste to je*eno uradili nikada više", urlao je Tom Kruz na ekipu koja je prekršila pravila o distanci i nošenju maski.

"Stvorili smo poslove za hiljadu ljudi je*ote, neću više da sam vas video takve, je l' jasno?! Ljudi iz industrije gledaju u nas kako bi vidjeli da li je bezbjedno raditi! Ostaju bez posla, kuća, para za djecu i njihove koledže, a vama se je*e?!", vikao je glumac.