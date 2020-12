Tom Kruz opet podivljao: Otkazi pljušte, glumac van sebe od bijesa

Tom Kruz očito nikako ne može da se pomiri sa ljudima koji se ne pridržavaju epidemioloških mjera na snimanju. Naime, u toku je rad na filmu "Nemoguća misija 7", a holivudska zvijezda je ponovo bjesnila.

Podsjetimo, juče se internetom proširio audio-snimak na kom se čuje kako Tom Kruz viče na zaposlene na setu, psujući i naglašavajući kako oni ugrožavaju na hiljade porodica time što se ne pridržavaju potrebnih mjera zaštite od virusa korona.

"Još jednom to uradite i je**no letite napolje! Ako bilo ko u ekipi to uradi - kraj! Da niste to je***o uradili nikada više. Mi omogućavamo hiljade poslova drugima, je**te. Bez izvinjavanja. Izvinite se onim ljudima koji će izgubiti kuću ako se ova industrija ugasi", vikao je Tom Kruz.

Njegov gnjev se ponovo probudio, samo dan kasnije, a ovoga puta posljedice nisu izostale - petoro ljudi dobilo je otkaz, prenosi britanski San.

"Njegov prvi izliv bijesa je bio veoma snažan, ali to je bila samo kap koja je prelila čašu poslije nekoliko mjeseci napetosti. Nekoliko ljudi je otišlo. Ipak, morate da razumijete i Toma. Mnogo je uložio u taj film, i poslije nekoliko odlaganja, samo hoće da se to što prije završi. Poludio je jer neki ne shvataju posao ozbiljno", rekao je izvor.

(B92)