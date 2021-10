Tom Kruz pretjerao sa botoksom? Glumac otečen, komentari ne prestaju

Glumac Tom Kruz u nedavno se pojavio na bejzbol utakmici u San Francisku, a njegovo prisustvo nije prošlo nezapaženo.

Proslavljeni glumac bio je u društvu sina Konora, kog je usvojio u braku sa Nikol Kidman. Na snimku sa pomenutog događaja Kruz je nasmijan i vidno raspoložen, a obožavaoci su primijetili da izgleda drugačije nego ranije.

Naime, korisnici Twittera se pitaju šta se dogodilo s njegovim licem. Nije im jasno da li se Tom ugojio ili mu je lice iz nekog razloga otečeno.

Tom Cruise is in attendance at @SFGiants game tonight. It is Fleet Week in San Francisco #ResilientSF #Postseason pic.twitter.com/uRGX98xv6X