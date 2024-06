Tom Kruz propustio kćerkinu proslavu mature, ali nije koncert Tejlor Svift

​Holivudski glumac, Tom Kruz, je bio nasmijan sinoć na koncertu Tejlor Svift u Londonu.

Nekoliko sati ranije, u Nujorku je njegova kćerka Suri slavila maturu.

I niko nije iznenađen time što se Kruz pojavio u Londonu, a ne u Njujorku, pošto odavno ne komunicira sa kćerkom.

U Londonu je na koncertu bio u društvu drugih velikih zvijezda, uključujući Milu Kunis, Eštona Kučera, Hjua Granta i mnogih drugih, prenosi "CDM".

THIS VIDEO IS ICONIC! Ashton, Mila, Tom Cruise, Ross, & Travis dancing to Shake it Off! pic.twitter.com/MhKYGTfEN5