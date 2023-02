Tom Kruz za saradnju ima "teške" uslove

Holivudski glumac Tom Kruz ima specifičnu klauzulu prije nego što započne da snima bilo koji projekat, a to je da se njegov lik nikada ne koristi u komercijalne svrhe.

Godinama važi za jednog od najplaćenijih glumaca na svijetu, a odigrao je ogroman broj uloga u kultnim američkim filmovima kao što su "War of the Worlds", "Mission Impossible", "Top Gun", "Minority Report", "Edge of Tomorrow" i mnogi drugi.

Iako su uloge koje je igrao često bile hit u svijetu, Tom Kruz nije dozvolio komercijalizaciju svog lika.

Glumac je zabranio upotrebu svog lica čak i za igre "Mission Impossible", "War of the Worlds" i "Minority Report".

Zbog toga je izgled glavnog lika u ovim igrama bio potpuno drugačiji, što je mnoge fanove zbunilo. Takođe, ne postoje akcione figure ili druge igračke sa njegovim likom, piše Telegraf.

Iako bi mu ovo donijelo dodatnu zaradu, glumac je ostao dosljedan, pa svoju odluku nije mijenjao.

Tom Kriz nikada nije objasnio zašto je postavio ovakav zahtev.