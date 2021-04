Tonči Huljić na Instagramu podijelio fotografiju kćerke

Kćerka Tončija Huljića dolazi iz muzičke porodice, ali i sama se bavi pevanjem. Pod umjetničkim imenom Hana Who polako, ali stpljivo osvaja publiku.

Jedan od najpoznatijih muzičara u regionu Tonči Huljić i njegova supruga Vjekoslava dugo su u srećnom braku i imaju dvoje djece, sina Ivana i kćerku Hanu.

Odrastajući u takvom okruženju Hana je odlučila da pođe očevim stopama, i da se bavi muzikom. Do sada je snimila nekoliko pjesama koja imaju veliki broj pregleda.

Ponosni tata Tonči se na Instagramu pohvalio svojom mezimicom koja je prijelepa djevojka.

Ona je pozirala u plavoj košulji sa vezanom maramom oko glave. Lavina pozitivnih komentara je usledila nakon ove objave.

Hana je ranije govorila da je najviše tokom odrastanja u muzičkoj porodici nerviralo kada su je stalno ljudi pitali da li će biti nova jpevačica "Magazina", a ona se stalno ljutila i govorila "ne".

"Tati sam više puta morala da objašnjavam da me nije briga hoće li neko imati negativan komentar na račun toga što dolazim iz poznate porodice. Bojao se reakcija i podbadanja. Ne zato što je njemu stalo do nečijih komentara, nego zato što se postavio zaštitnički i htio je da me poštedi takvih reakcija. Ali po tome ni ja ni brat ne bi rebalo da radimo ništa i nikad ne pokušati ništa iz straha od negativnih komentara. Cijeli sam se život opterećivala time, ali me više nije briga. Došla sam do te granice kada je sve prestalo da me brine. Valjda je to i stvar odrastanja", rekla je ranije za jednu hrvatsku televiziju.