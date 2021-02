Toni Cetinski podigao kredit da bi mogao nastupiti na Dori

Toni Cetinski (51) nastupiće u duetu sa Kikijem Rahimovskim na ovogodišnjoj Dori, koja će se održati u subotu u Opatiji.

Oni će pjesmom "Zapjevaj, sloboda je!" pokušati osvojiti titulu hrvatskog predstavnika na Eurosongu 2021. u Roterdamu.

Cetinski je o pripremama govorio za IN Magazin, otkrivši značenje pjesme o kojoj se priča.

"Pevaćemo o slobodi! Ali, ne samo kao jedan tip slobode. Svi tipovi slobode! Sloboda je, htjeli-ne htjeli, glavna tema ovih vremena", rekao je Toni.

Kaže, morao je da podigne kredit, da bi mogao da isfinansira sve što će se događati na sceni.

"Znači, da je normalno doba, da nije korone i svega ovog što nam se desilo, ne znam bih li se toliko potrudio i uložio finansijskih sredstava. Uzeo sam kredit! Uzeo sam kredit da mogu to sve finansirati. Angažovan je nastup, angažovana je tematika, na kraju krajeva pjesma nije spora, dobra je, ima dosta ritma, dosta je energična", rekao je.

Tom prilikom pjevač se osvrnuo i na brojne kritike i prozivke za antivakserstvo zbog iznošenja ličnih stavova u javnost.

"Išlo mi je na živce i to me je ponukalo da budem još žešći u svom djelovanju. Imaš u jednom trenutku osećaj da si pogrešno shvaćen. Zašto ja ne bih rekao nešto što mislim? Ne razumem. Moj prvi live na Facebooku bio je sporadičan, u njemu sam propitivao. Sloboda propitivanja bila je ugrožena. Sloboda odabira možda je najbitnija sloboda u ovom vremenu. Sad će pametni reći: 'Možeš ti imati slobodu odabira, ali ne smiješ ugrožavati bližnjeg, nekog oko sebe!' Naravno da ne, nisam to ni rekao. Neke su se stvari događale u tom momentu, u tom mom prvom javljanju uživo, i vidiš da je tendenciozno izokrenuto, što te još više motiviše, jer vidiš da si negdje ubo nešto, a nisi ni htio", zaključio je.