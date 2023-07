Topalko ispričao anegdotu kako je saznao da je postao deda

Pjevač narodne muzike Milan Topalović Topalko pojavio se večeras na festivalu "Vrnjačka muzička noć", u Vrnjačkoj banji, a prije samog nastupa, folker je bio raspoložen da govori pred našim kamerama.

Topalko je prije nekoliko dana postao deda, što je bila glavna tema našeg razgovora. Pitali smo ga kako se osjeća i na koga nasljednica liči.

"Presrećan sam, nisam mogao da verujem da je to takav osećaj dok nisam dobio sliku iz porodilišta koju mi je poslala Helena. Predivan osećaj i želim svakome da to doživi. Ne dam da liči ni na koga sem na mene. Što bi rekao Žika, sva je na mene, ljubi je deda", istakao je Milan, a onda nam je opisao kako je izgledalo jutro kada se njegova ćerka porodila.

"Noć pre toga sam bio u vikendici na Fruškoj gori i malo smo kasno legli. I sutradan, pazi, ali uvek se javljam kad me Helena zove, i baš tad, kad je trebalo da se porodi, zvala me je, a ja sam spavao. Ugašen mi je bio telefon i kad sam se probudio oko 11:30 časova video sam propušten poziv od nje i od Gage i rekao sam: 'Oh ne, prespavao si'. Onda sam se izvinjavao, rekla mi je: 'Ma ništa tata, opušteno, sve je u redu'", rekao nam je Topalko kroz smijeh i otkrio da je slavlje trajalo pet dana.

"Prvo sam dva sata plakao, zvao sve svoje prijatelje da dođu, da mi prave društvo. Počeo sam da pijem. Pet dana sam slavio. Gde god sam se zatekao ja sam slavio, tako da, stvarno sam presrećan", ispričao je za Telegraf.rs Milan Topalović Topalko