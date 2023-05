Topalko o teškom životu: "Majka me je rodila na podu trošne kuće"

​Milan Topalović Topalko proslavio se učešćem u "Zvezdama Granda" i danas uživa u popularnosti i živi lagodnim životom, ali nikad se nije stidio svog porijekla i odrastanja u nemaštini u maloj sredini.

Materijalne stvari mu nikad nisu bile bitne, zato sa ponosom priča o svojoj trošnoj kući u Trudovu u okolini Nove Varoši i govori o svom selu.

"To je planinsko selo planine Zlatar. Kad kažem selo onda stvarno mislim na ona prava sela kao moje. Ova sela u Šumadiji, Vojvodini su zapravo varošica naspram mog, moje selo je pravo selo, što znači da čovek i dalje koristi konje za prevozno sredstvo i zimi kad padne sneg ide peške na skijama, jer nemaju druge uslove", rekao je Topalko i otkrio da su i on i njegov stariji brat rođeni u kući.

Njegova majka je umjesto bolnice odabrala da se porodi na podu kuće, što on danas smatra lavovskim potezom.

"Rođeni smo u staroj kući, to inače nije bila neka praksa u to vreme da se žene porađaju u kući, već su se bebe rađale u bolnicama, međutim moje selo je bilo izuzetak. Tu još uvek nije zavažilo to pravilo da se bebe rađaju u bolnicama. Mi smo poslednja generacija koja se tamo rađala, jer tako više nema omladine", ispričao je Topalko za Grand i otkrio da je njegova majka do samog kraja trudnoće radila na njivi i muzla krave.

"Majka je muzla krave u podne, pa je osetila da će da se porodi i vratila se u kuću i rodila mene. Moj otac je skupljao seno na livadi, čak nije ni znao da će da se porodi, nije ga čak ni pozvala. Otišla je i obavila svoje kao pravi junak, to su žene neverovatne", istakao je Topalko u emisiji "Iz profila" i otkrio da ga je majka liječila alternativnom medicinom iz prirode.

"Moji roditelji su živeli kao seljaci, ljudi stočari, kao i svi ljudi. Trenuci dodira sa gradom bili su jako retki, čak nisu odlazili u bolnicu ni kad su bolesni. Majka mi je kasnje pričala kako me je lečila kad me zaboli grlo, kad me zabole pluća itd", ispričao je Topalko za Grand.

Trošnu kuću u kojoj je živjelo šest članova porodice, otac je sam izolovao od trske i blata, a struju su dobili tek sedamdesetih godina. Uprkos lošim uslovima, smatra da je bio srećno i sito dijete.

"Otac je od malena znao sve te građevinske radove, sam je stavljao pod, izolaciju od trske i blata, sve je radio sam koliko je stigao. Nismo imali kanalizaciju, a struja je došla otprilike kad sam ja rodio. Nikad nisam osetio da nam je išta falilo, meni je bilo dobro, moji nisu dozvolili da ikad budem gladan, imali smo hranu sa svog imanja", rekao je Topalović i dodao da je i majka donosila novac u kuću zahvaljujući svojim zlatnim rukama. Ona je godinama štrikala kapute, džempere i pantalone i na taj način prihodovala.

"Moja majka nije bila zaposlena, ali je naučila da se bavi zanatom, tako su došli do novca da kasnije kupe mašinu. Kod nje su dolazili ljudi iz drugih sela da im šije, to je bio njen dodatni prihod i koliko god da je bilo surovo i teško, zaradila je novac", ispričao je pjevač, prenosi Grand.