Topalko otkrio šta se krije iza luksuznog života kćerke Helene

Pjevač Milan Topalović Topalko je za Grand otvoreno govorio o kćerki Heleni i luksuznom životu koji je okružuje.

Novinari često ističu da njegova nasljednica živi u luksuzu, vozi skupe automobile i ljetuje na egzotičnim destinacijama, a Topalko je sad otkrio šta se krije iza skupocjenog života njegove mezimice.

Pjevač je priznao da je Helena godinama živjela u siromaštvu i da je sada pravo vrijeme kada može da uživa kako ona to želi.

"Moja ćerka živi luskuzno u poslednjih 5 godina, a sada ima 25, znači da do 20 godine nije živela luksuzno. Rođena je i prve 2 godine je živela u Nikšiću, tada smo Vesna i ja radili tamo. Posle toga smo živeli na Zlataru u jednom jako siromašnom delu, bez obzira što zbog prirode taj kraj treba da bude najskuplji u Srbiji", rekao je on za Grand i dodao:

"Helena je imala jedan prilično dobar period teškog odrastanja i školovanja, sve do posle fakulteta. Neka svako prođe 20 godina bede, pa neka kasnije živi u blagostanju. Ljudi luksuzom smatraju kada neko vozi auto od 100.000 evra, to za mene nije luksuz. Za mene je luksuz da odem kod prijatelja da topimo čvarke, ložimo Smederevac, pijemo rakiju i uživamo. Meni možete da date kartu za i da platite da odem u najluksuznije letovalište, ja tamo neću otići, jer me to ne zanima."

Podsjetimo, Topalko je popularnost je stekao u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda".

Tada je osvojio je drugo mesto, dok je na Grandovom festivalu 2010. godine odneo pobedu sa numerom "Zavet", pored muzike, veliki je zaljubljenik u prirodu, a velika strast mu je ribolov.

