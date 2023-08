Topalko podijelio fotografiju sa unukom: Vragolanka i njen deda (FOTO)

​Helena Aleksić, kćerka pjevača Milana Topalovića Topalka porodila se prije mjesec dana i na svijet donijela kćerku Dominiku.

Od tada se život cijele porodice promijenio iz korijena, a najponosni je deda Topalko koji svaki slobodan momenat koristi da provede sa unukom.

Nerijetko joj pjeva, čita pjesmice, a sve to zabilježi kamerom, pa podijeli sa svojim pratiocima na društvenim mrežama

Tako je sada jedna fotografija izazvala posebnu pažnju. Naime, pjevač je uživao sa unukom, a opis ispod ove objave oduševio je sve.

"Vragolanka i njen deda", napisao je pjevač.

Podsjećamo, Topalko je pred Helenin porođaj otkrio kako jedva čeka unuku, pa se prisjetio odrastanja svoje kćerke.

"Radujemo se. Ja sam bio i takav tata kada je Helena bila mala, da sam je svaki dan vodio u školu do četvrtog razreda, a niko me u školi nije zvao po imenu već su me oslovljavali svi sa 'tata', pa mislim da to govori dosta i kakav ću deda biti. A biću najbolji, jer ono što roditelji imaju kao ulogu da sankcionišu kod dece, što će sada imati Helena i Dragan, to sada nećemo morati supruga i ja. Tako da ću biti najbolji deda na svetu", rekao je pjevač nedavno za domaće medije, prenosi Grand.