Tori Speling otkrila tajnu

Glumica Tori Spelling je otkrila da je njen pokojni kolega iz serije “Beverli Hils, 90210” Luk Peri svojevremeno tajno izlazio sa Madonom.

Glumica je bila iskrena u vezi sa tim, pa je ispričala da je bila među rijetkim osobama kojima je Peri povjerio tajnu na čuvanje.

Serija je snimana od 1990. do 2000. godine.

“Nikada neću zaboraviti da me je povukao u svlačionicu i rekao mi. O, moj Bože, on mi priča o Madoni. Mislila sam da je on najbolja osoba na cijelom svijetu. Zato što je Luk Peri i zato što ga Madona želi”, prisjeća se Tori prilikom gostovanja u podkastu.

Peri i Madona prvi put su se sreli 1992, podsjeća portal Page Six.

Peri je umro 4. marta 2019. u 52. godini.

Madona se nije oglašavala povodom tvrdnji Tori Speling, prenosi CdM.

