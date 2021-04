Tozovac: Pustite me kući da dostojanstveno umrem

Pjevač narodne muzike Predrag Živković Tozovac (85) već nekoliko nedjelja leži u bolnici u KBC "Dragiša Mišović", gdje je zbrinut nakon što se zarazio korona virusom. Ispričao je da bi volio da ga doktori puste kući da umre.

Predrag za Srpski telegraf tvrdi da je danima psihički vrlo loše jer mu niko ne dolazi u posjetu, a iz kreveta jedva da može da ustane i ode do toaleta.

“Stanje poslije primanja kineske vakcine mi se stabilizovalo, ali sam sada psihički baš loše. Nisam dobro i vjerujte mi da jedva izdržavam u bolnici. Niko ne može da mi dođe u posjetu jer je ovo KOVID bolnica, a sa mojom Mimom se čujem samo preko telefona i njoj se jadam. Ne znam kako ona podnosi to što smo odvojeni, trudi se da me ne sekira dok razgovaramo. Znam da je tako”, priča Tozovac, pa dodaje.

“Užasan je osjećaj kad po čitav dan slušate samo kako aparati za kiseonik pište! To ni mladi ljudi ne bi podnijeli, negativno utiče na psihu. Ležim i ćutim. Razmišljao sam da zamolim ljekare da me puste kući da dostojanstveno umrem, ali to nije moguće. Niti ja mogu na svoju ruku da izađem niti je moguće da bilo ko dođe da me vidi”, pričao je pejvač otežano, a potom je pohvalio osoblje koje brine o njemu iako mu je bolnice, kako kaže, dosta za cijeli život, prenio je Kurir.