Tramp: Robert De Niro je osoba s vrlo niskim IQ-om

Američki predsjednik Donald Tramp oštro je kritikovao holivudsku glumačku zvijezdu Roberta De Nira koji je dva dana ranije tokom obraćanja na manifestaciji vrijeđao američkog predsjednika i izvinio se Kanadi zbog nesuglasica u trgovinskoj saradnji.

Na putu iz Singapura ka Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) Tramp je na Twitteru objavio kako je gledao De Nirov nastup i kako je uvjeren da je bio pijan.

"Robert De Niro, osoba sa vrlo niskim IQ-om, primio je u filmovima i suviše udaraca u glavu od pravih boksera“, naveo je Tramp i dodao da De Niro u takvom stanju nije ni svjestan da je američka ekonomija trenutno u najboljem stanju.

Ističući kako se mnoge firme vraćaju u SAD i kako je situacija u zemlji sve bolja, Tramp je De Niru poručio da treba da se "probudi".

Robert De Niro, a very Low IQ individual, has received too many shots to the head by real boxers in movies. I watched him last night and truly believe he may be “punch-drunk.” I guess he doesn’t...