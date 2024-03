Trans zvijezda prijavila J. K. Rowling policiji jer je odbila osloviti kao ženu

Prva britanska transrodna voditeljka India Willoughby prijavila je spisateljku i autorku Harryja Pottera J. K. Rowling policiji jer ju je ova oslovila kao muškarca na Twitteru.

"Ona je počinila zločin", rekla je trans zvijezda za Byline TV.

"Ja sam zakonski žena, ona zna da sam ja žena i opet me naziva muškarcem. To je kršenje i Zakona o ravnopravnosti i Zakona o priznavanju pola. To je tvitala pred 14 milioa pratilaca", rekla je Willoughby.

Rowling je uzvratila, rekavši da je sloboda govora zaštićena britanskim zakonom - i sugerišući da ovo "opsesivno targetiranje" nje predstavlja klevetu i uznemiravanje.

Podsjetimo, Rowling se pobunila protiv trans žena u ženskim svlačionicama i odgovorila jednom tviterašu koji joj je poslao video Willoughby, uz pitanje: "Bok, Joanne, znači, kažeš da bi ova dama trebala koristiti mušku svlačionicu?!" Kao odgovor, Rowling je napisala:

"Poslali ste mi krivi video. Tu nema nikakve dame, to je samo muškarac koji uživa u svojoj mizoginoj izvedbi onoga što on misli da 'žena' znači: narcisoidnoj, plitkoj i ekshibicionističkoj."

"Ako je India Willoughby 'mizoginist', zašto je postala žena? Razmisli", odgovorio je korisnik.

Ona je odgovorila: "India nije postala žena. India se pretvara u mizoginu mušku fantaziju o tome što je žena."

Inače, Willoughby je prva britanska transrodna voditeljka vijesti i prva transrodna suvoditeljka ženskog talk showa Loose Women na ITV-ju.

J. K. je vrlo glasna po pitanju transrodnosti, rekavši prošle godine da bi radije išla u zatvor nego rekla da pol nije biološka osobina određena rođenjem. Ranije je izjavila da ne želi nikoga uznemiriti, ali da ima potrebu izraziti brigu oko brisanja ženskog identiteta, prenosi Index.

