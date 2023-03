Transrodna Alina Juhart ne može da se odbrani od udvarača

Svojom pojavom u "Zvezdama Granda" transordna Alina Juhart izazvala je ogromnu pažnju, ali na tome se nije zaustavila.

Nastupom u trećem krugu takmičenja ponovo je uspjela da digne veliku prašinu kada je napravila šou sa Sašom Popovićem.

"Ako se ne bih zabavljala na sceni onda bolje da ne nastupam. Pošto sam sada posložila u glavi da tome treba da dam prednost. Zabavljam se uživam i to je to", kazala je ona.

Još kada je prvi put stala pred kamere Granda Alina nije krila da je zbog svoje različitosti spremna na osude i kritike, međutim situacija se odvila u potpuno drugačijem smjeru te tvrdi da danas prima samo komplimente i lijepe riječi.

"Prepoznaje me ogroman broj ljudi, pogotovo policajci kada me zaustave da mi napišu kaznu pošto sam ja malo brži vozač. (smijeh) Prepoznaju me i u tržnim centrima, ma svuda! Takmičenje stvarno toliko može, a ja sam otvorena za učenje, želim da svakog dana budem najbolja vezija sebe", priznala je "zvezda Granda".

Sa slavoim i popularnošću ide i mnogo veći broj udvarača što je slučaj i kod Aline Juhart koja svakodnevno dobija pregršt ljubavnih ponuda.

"Udvarača ima mnogo! Prilaze mi uživo, ali mi stižu i poruke ipak je danas to preko Instagrama moderno. Moram da kažem da su muškarci shvatili da sam ja kraljica i dama i da mi prilaze na takav način, za sada nemam loše iskustvo", ne krije Alina koja je jednu ljubavnu poruku ipak izdvojila kao posebnu.

"Kada sam imala intervju i rekla da će pored mene da stoji muškarac koji će da me drži za ruku, tog dana sam dobila ja mislim pedeset poruka od onih koji žele da me drže za ruku", dodala je ona, prenosi Grand.