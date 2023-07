Transrodna manekenka nova mis Nizozemske

Riki Valeri Kole je nova mis Nizozemskee i predstavljaće svoju zemlju na 72. izboru za mis univerzuma u Salvadoru.

Riki je takođe postala prva transrodna žena sa titulom Mis Nizozemske. Na svjetskom takmičenju biće druga transrodna osoba u istoriji - prva je bila Špankinja Anđela Ponse, koja se takmičila 2018. godine.

"Uspjela sam! To je nestvarno, ali postala sam mis. Bio je to edukativni i divan proces, toliko sam ponosna i srećna da ne mogu da opišem. Učinila sam svoju zajednicu ponosnom i pokazala da se to može. I da, ja sam trans žena i voljela bih da podelim svoju priču, ali ja sam i Riki i to je ono što mi je važno", napisala je manekenka na Instagramu, prenosi b92.