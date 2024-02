Travolti priredili neprijatno iznenađenje na Sanremu, zabranio emitovanje snimka (VIDEO)

Holivudski glumac Džon Travolta zabranio je italijanskoj državnoj televiziji ponovno emitovanje snimaka bizarnog plesa koji je izveo u na festivalu Sanremo.

Naime, Travolta se pridružio televizijskom prenosu Sanrema druge večeri kao poseban gost i bio je počašćen toplom dobrodošlicom, ali stvari su uskoro dobile neočekivan zaokret.

Nakon nekoliko pitanja, glumac je zamoljen da izvedea neke od svojih najpoznatijih plesnih pokreta, posebno scenu iz filma "Pulp Fiction" u kojoj pleše na "You Never Can Tell", prije nego što je pozvan da odšeta među publiku uz pjesmu Bee Geesa "Saturday Night Fever".

U mjesto da se vrati na scenuu, Travolta je izveden iz dvorane vani na hladnoću, gdje je brzo naučio kako plesati "Il Ballo Del Qua Qua", italijansku dječju pjesmu o patku koji pleše, prenosi Klix.

Travolta nije izgledao oduševljeno, te je odbacio kapu koja liči na pačji kljun koju je dobio za nastup.

Uprkos tome, prihvatio se zadatka, ali je izgledao kao da mu je neoprijatno, što je i publika primijetila.

Plesna tačka je u međuvremenu ukolonjena s RAI-jevih televizijskih kanala i društvenih medija.

"Napravili smo najstrašniji skeč u istoriji italijanske televizije. Ali, srećom, nismo nikog ubili. Ipak, dok smo plesali razmišljao sam što nam to treba, te zaključio kako je ovo kraj naših karijera, Travoltine sigurno", rekao je nakon svega Rosario Fiorello, jedan od voditelja Sanrema.

"Travolta je bio svjestan svega i dogovorio se s nama unaprijed o svemu što smo radili", rekao je na konferenciji za novinare Fiorellov voditeljski kolega Amadeus, priznavši kako glumac nije izgledao oduševljeno, kao i da nastup nije u potpunosti uspio.

