Tri horoskopska znaka očekuje blagostanje

Za ova će tri znaka nadolazećih par mjeseci biće sjajni jer će im donijeti ostvarenje mnogih želja.

Ribe

Kada krajem oktobra Jupiter uđe u njihov znak, to će označiti razdoblje velike sreće. Sve do kraja godine očekuju ih sjajne okolnosti na poslovnom i finansijskom planu, dok će im novembar donijeti ispunjenje u intimnom životu. Ako nemaju nekog posebnog u svom životu, to će se promjeniti. Ovo je izvrsno vrijeme za učenje, studiranje, sticanje novih vještina, ali i za putovanja i nova iskustva.

Škorpija

Nadolazeća jesen donijeće im olakšanje. Primijetiće da se nakupljeni problemi polako rješavaju, a da se oni osećaju zadovoljnije i spokojnije. Prestaće da se opterećuju sitnicama, a hrabrost i optimizam omogućiće im da dožive uspjeh u svemu čega se prihvate. Novembar samcima donosi priliku da se zaljube, dok će parovi učvrstiti vezu, a decembar je sjajan za nove poslovne poduhvate.

Jarac

U zadnje vreme oni su iscrpili, ali na pomolu su promijene. Iako će i dalje imati mnogo obaveza, bolje će se s time nositi. Kraj oktobra donosi im olakšanje i priliku da promijene ono čime nisu zadovoljni. Mnogi će osjetiti da je vrijeme za idući korak u karijeri ili obrazovanju. Osjećaće se bolje i s više optimizma će planirati budućnost, a u decembru ih očekuje finansijska dobit ili nova ljubav.

