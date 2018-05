Tropsko imanje Prinsa na aukciji

Privatno odmaralište na ostrvima Turks i Kajkos u Atlantskom okeanu, za koje se vjeruje da je jedina preostala nekretnina pokojnog muzičara Prinsa, izloženo je na aukciji.

Njujorška aukcijska kuća Star tribjun prima zapečaćene ponude za imanje površine 23.000 kvadratnih metara, okruženo morem sa tri strane i sa nekoliko objekata ukupne površine 930 kvadratnih metara.

Star tribjun navodi da imanje obuhvata dvije privatne plaže, marinu i dug krivudav put obojen ljubičasto. Prins ga je kupio 2011. godine za 13 miliona dolara.

While it may not be the famed Paisley Park, Prince’s estate is auctioning off another one of his incredible properties in the truly breathtaking setting of Turks and Caicoshttps://t.co/Jrzu8IZulV

