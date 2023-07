Trudna Lana Jurčević

Hrvatska pjevačica Lana Jurčević je trudna.

Sretnu vijest objavila je na Instagramu putem emotivnog videa na kojem se vidi pjevačica kako plače te se grli sa svojim dugogodišnjim dečkom Filipom Kratofilom.

Par je u vezi gotovo šest godina, a svoju vezu inače drže podalje od očiju javnosti.

Iako ga ne spominje često, pjevačica je 2020. u intervjuu za Story progovorila o njemu. Tad smo je pitali buni li se on što je mora dijeliti s ostatkom javnosti.

"On je osoba s kojom dijelim vrlo slične vrijednosti i ciljeve pa smo prihvatili činjenicu da često žrtvujemo naše slobodno vrijeme i možda neke zajedničke trenutke zbog onog što tek dolazi. Ako bih se na nešto kladila, onda je to da on ne voli Lanu koju javnost zna nego onu kakva je u četiri zida", objasnila je ona.