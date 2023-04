Trudna Tamara Milutinović?

Pjevačica Tamara Milutinović uživa u vezi sa fudbalerom Darkom Jevtićem, a uskoro u njihov dom stiže prinova.

Pjevačica je u blagoslovenom stanju, a ona i Darko su presrećni, a lijepu vijest još nisu podijelili sa svima.

Inače, Tamara je nedavno za medije otkrila kako su se ona i Darko upoznali.

"Darko i ja smo se upoznali preko Instagrama. Lajkovao mi je fotografije na ovoj mreži, pa nas je sudbina spojila. Zapravo nismo se pratili, a on mi je pisao sa svog pravog profila, odgovorila sam posle pete poruke, a to je trajalo oko dva meseca. Nije on bio moj fan, poznavao je zajedničke prijatelje, preko njih se raspitivao o meni. Zahvaljujući njima smo se sreli u Beogradu, jer on jako retko dolazi u Srbiju, a počeli smo da živimo zajedno posle 15 dana", rekla je pjevačica.

"Želim da budem žena dobrog čoveka, njegov poziv nije toliko bitan. Od početka veze živimo zajedno i ja idem za njim jer, kada je ovakva veza u pitanju, neko mora da se žrtvuje, u smislu da je meni mnogo lakše da organizujem svoj posao. Oboje smo pod ugovorima, ali je njegov striktniji. On ne može da odsustvuje. Ja radim vikendima i tako funkcionišemo", zaključila je ona za medije.