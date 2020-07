Tviter suspendovao nalog Donalda Trampa mlađeg

Nakon što je na Tviteru postavio snimak doktora koji su govorili o dobrobitima uzimanja hidroksihlorokina u liječenju kovida-19 i tvrdili da ljudima nisu potrebne maske u sprečavanju širenja virusa, Tviter je uklonio mogućnost Donaldu Trampu mlađem da tvituje i obrisao poruku.

Većina funkcija na njegovom nalogu suspendovana je na 12 sati. Kontroverzni snimak, koji je objavio desničarski Brajtbart njuz i koji se vrlo brzo proširio internetom, prikazivao je grupu doktora koji su iznosili lažne tvrdnje o širenju i liječenju koronavirusa, navodi Si-En-En.

Twitter's suspension of Donald Trump Jr for this video about Hydroxychloroquine has made the video go more viral than it ever would have done otherwise. pic.twitter.com/8nKiljzVd1