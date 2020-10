U 35. godini preminuo hrvatski muzičar

Hrvatski muzičar Roko Jelić, član zadarske klape Puntamika, preminuo je juče ujutru u zadarskoj bolnici, u 35. godini života.

Kako prenose hrvatski mediji, muzičari iz klape su ispričali da su prije nekoliko sedmica slavili rođenje kćerke člana klape i da se Roko tada žalio na loše zdravstveno stanje, kao i da je bolovao od teške bolesti.

"Tad je već bio slabiji, rekao je da ga boli, da mora u bolnicu", rekao je Mario Štefanić iz klape Puntamika za hrvatske medije.

Roko je iza sebe ostavio dvoje maloljetne djece, sina i kćerku. Roko je svirao mandolinu, a u klapi Puntamika bio je posljednje tri godine. Pored toga, bio je asistent u nastavi na Pomorskom fakultetu u Zadru.

"Imao je jednu nesretnu životnu priču. Prije nego što su mu dijagnostifikovali zloćudnu bolest imao je problema sa želucem. Roko mi je bio prijatelj od djetinjstva. Ne znam šta bih rekao. Ne znam kako ću na tu sahranu. Jedan prijatelj je napisao na Facebooku da je bio i ostao genije. I to je to. Topla osoba sa osmijehom od uha do uha. U bilo kakvoj situaciji. Nikad nije pokazivao nikakvu nervozu. Bio je dobar i pošten. Čovjek koji nikad neće umrijeti", rekao je jedan Rokov kolega i prijatelj.

Roko će biti sahranjen na Ižu u subotu u 15 sati, prenosi "Radiosarajevo.ba".