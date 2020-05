U padu pakistanskog aviona poginula poznata manekenka?

Top model Zara Abid (24) jedna je od žrtva u padu pakistanskog aviona kompanije "Pakistan internešenel erlajns" u kojem je poginulo najmanje 97 putnika i članova posade, prenose strani mediji.

Iako imena nastradalih u nesreći još nisu objavljena, društvene mreže prepune su oproštaja od lijepe Zare Abid, čak je i dizajnerka Kadija Šah, s kojom je manekenka sarađivala ostavila dirljivu poruku, koju je nakon oštrih reakcija pratilaca ipak obrisala.

"Modna industrija je danas u avionskoj nesreći izgubila Zaru Abid. Bila je divna djevojka, marljiva i profesionalna. Bila sam zadivljena energijom i dinamičnošću na njenim fotografijama", napisala je ona na Twitteru, ali nakon što su joj skrenuli pažnju da još nije objavljen spisak poginulih, dizajnerka obrisala.

Nedugo zatim, na Twitteru se pojavila informacija da je porodica, navodno, potvrdila gubitak Zare.

Zara Abid the famous model & Actress one the biggest loss this year. Her family has confirmed that she hasn't survived the PIA Plan Crash. إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ. #PIACrash pic.twitter.com/3Y9s38I4N3