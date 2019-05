U porodici Eklston vladaju loši odnosi?

Slavica Eklston, bivša supruga Bernija Eklstona, godinu dana nije pričala sa svojom 34-godišnjom ćerkom Tamarom, tvrde britanski mediji.

Tamara je, navodno, u tom periodu odbijala razgovarati sa svojom majkom i optužuje je da se previše meša u njen život.

"Bilo je sve to zaista stresno i tužno. Slavica i Tamara su oduvijek bile veoma bliske. Slavica se oduvijek jako dobro brinula za svoju kćer. Ali prije dvije godine su imale veliku svađu, Tamara je optužila Slavicu da se previše miješa u njene poslove. Prestale su razgovarati. To nije tajna u porodici, stvari su postale jako ružne", ispričao je izvor blizak Eklstonovima za The Sun.

Stvari su se počele popravljati kad je Slavica završila u bolnici pa ju je Tamara posjetila.

"Kad se Slavica razboljela prošle godine, Tamara je shvatila da krv nije voda pa ju je posjetila“, objasnio je izvor.

"Od tad rade na tome da poprave svoj odnos i vrate se na pravi put. Slavica je čak bila na rođendanu Tamarine kćerke Sofi u martu. Tamara je nedavno prilikom jednog gostovanja rekla mnogo lijepih stvari o svojoj majci", tvrdi izvor.

I dok je s majkom Slavicom imala problema, Tamara je uvijek bila veoma bliska s mlađom sestrom Petrom i 88-godišnjim ocem Bernijem.

Berni i Slavica razveli su se 2009. godine, nakon 24 godine braka.