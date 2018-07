Ubio se sin Tine Tarner

Krejg Tarner (59), sin pop-rok ikone Tine Tarner, pronađen je mrtav u svom stanu u Studio sitiju u Kaliforniji, a obdukcija je pokazala da je pucao sebi u glavu iz sačmare.

Tarnerova je imala samo 18 godina kada je rodila Krejga, čiji je otac saksofonista Rejmond Hil. Kada se pjevačica 1962. godine udala za Ajka Tarnera, on je usvojio Krejga kao svog sina.

Tarnerova se 2013. odrekla američkog državljanstva i otada živi u Evropi sa suprugom Ervinom Bahom. Vijest o smrti sina zatekla ju je u Berlinu, gdje je prisustvovala Nedjelji mode.

Tina je ranije pričala da je zlostavljanje koje je doživjela od supruga Ajka obilježilo Krejgovo odrastanje.

“On je bio emotivno dijete i uvijek bi oborio glavicu. Bio je tužan. Sjećam se da bi me Ajk tukao, a Krejg kucao na vrata i vikao ‘mama, jesi li dobro’. Tada sam ga zamolila da me ne tuče više kod kuće kako djeca ne bi slušala”, ispovijedila se Tina Opri Vinfri u intervjuu 2005. godine.

Sa Tarnerom je dobila i sina Ronija i usvojila dvoje njegove dece iz prethodnih veza. U intervjuu je otkrila i da je 1968. abortirala Ajkovo dijete jer je saznala da je i jedna prateća pjevačica trudna s njim.

