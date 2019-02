Udala se Ela Dvornik

​Ela Dvornik (27) udala se za svog dugogodišnjeg partnera Čarls Pirs (42) u Las Vegasu.

"Prije pet godina kad smo se tek upoznali, Čarls me htio odvesti u Vegas da me oženi, ali ja nisam imala vizu. Ali sad je imam! Ima li boljeg načina da napravimo epski sretan kraj, nego da ga ispoštujemo drugim epskim i sretnim početkom! Posljednje tri godine otkad smo zaručeni pokušavali smo isplanirati vjenčanje, ali kako su nam obitelji na drugim krajevima Europe, to je bilo jako, jako teško!" napisala je Ela na Instagramu.

" Pa smo napravili ono što nabolje radimo, napravili smo to, kako bi Frank rekao, 'na naš način'. Evo nas, samo nas dvoje, učinili smo to službenim! TEK VJENČANI! Gorila! P.S. Balie, volimo te (sad si službena)", dodala je Ela uz njihovu zajedničku fotografiju.

Pratitelji i fanovi su ih zasuli čestitkama. Prisjetili su se Elinog i Čarlsovog prvog susreta na kojem ga je ona snimala.

"Što to radiš?', pitao me. 'Snimam video našeg prvog susreta', odgovorila sam. 'I, što ćeš s time?', pogledao me. 'Pustit ćemo ga na našem vjenčanju', odgovorila sam uz osmijeh. Imala sam 22 godine, a on 37. Svi su se smijali našoj vezi jer su mislili da je razlika u godinama prevelika i da je to nešto što će nas brzo proći, da nikada nećemo moći razumjeti jedno drugo na pravi način", napisala je prošle godine Ela na svom profilu.

Ela i Čarls imaju jednogodišnju kćerku Balie Dee.