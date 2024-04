Uhapšen Nenad Marinković Gastoz

Influenser i rijaliti igrač ​Nenad Marinković Gastoz priveden je zbog korištenja nedozvoljenih supsatnci na Tajlandu, gdje trenutno boravi već duže vrijeme.

Naime, kako je objasnio izvor blizak rijaliti učesniku, njega su slučajno zaustavili.

Zbog korištenja nedozvoljenih supstanci, on je zadržan u policiji.

"Nenad je zaustavljen i prilikom rutinske kontrole je utvrđeno da je bio pod dejstvom alkohola i nedozvoljenih supstanci. Na Tajlandu je to kažnjivo zakonom i plaća se ozbiljna kazna. Međutim, on nije imao para, zbog čega je priveden i zadržan u stanici" rekao je izvor za "Informer".

Inače, ovo nije prvi put da ga policija privodi zbog nedozvoljenih spustanci, o čemu je nedavno i sam pričao.

"To su gluposti. Policija me je privodila na trežnjenje, skidali su me sa granice, kanabis i tako to. Jedini sam tad bio u lovi, i da ne bi skidali sve, ja sam sebe prijavio" kazao je on.

Potom je otkrio šta konzumira od opijata:

"Najviše koristim alkohol, obožavam marihuanu i travu. To je prelepo i kad bi svi to pušili, bilo bi mnogo drugačije. Ovo što ja pričam, nema neku težinu" šokirao je Gastoz, prenosi "Telegraf".

