Uhapšena Lisa En (VIDEO)

Bivša porno zvijezda Liza En uhapšena je nakon standup komedije komičara Meta Rajfa u Radio Siti mjuzik holu u Njujorku nakon što je navodno koristila svoj telefon tokom događaja.

Na snimku koji je objavila i sama Lisa, vidi se kako je četiri policajca sprovode sa lisicama na rukama, dok se ona obraća snimatelju "kako ništa nije uradila".

Iako nije bilo mnogo objašnjenja iza njenog hapšenja, Lisa je sugerisala da to ima veze sa korišćenjem njenog telefona tokom emisije. Iako mnogi svjetski komičari insistiraju na odlaganju telefona publike tokom nastupa kako bi osigurali da ne dođe do neželjenog video snimanja, prenosi "Mirror".

Obožavaoci Lise su komentarisali bizarnu objavu dovodeći u pitanje scenario i njenu podršku Metu, koji se nedavno suočio sa nizom kontroverzi u protekloj godini. Jedan obožavatelj je napisao: "To je Rajf! To ljudi kažu." Drugi je dodao: "Smatram da svako ko dobrovoljno ide na standup šou, zaslužuje da bude strpan u zatvor".

This. Is. Not. A. Bit. Real life I was arrested tonight @mattrife show at Radio City Music Hall #wtf pic.twitter.com/mZLo9cBucf