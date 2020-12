Ukradene intimne fotografije ljubavnice kralja Tajlanda

Stotine intimnih fotografija Sininat Vongvajirapakdi, ljubavnice tajlandskog kralja, navodno su ukradene iz njenog telefona i proslijeđene protivnicima monarhije.

Više od 1.400 selfija, od kojih su mnogi seksualno eksplicitni, ukradeno je navodno u sajber napadu iz telefona poznate ljubavnice tajlandskog kralja Maha Vadjiralongkornua koja je imala titulu "kraljevske konkubine" i proslijeđeno aktivistima, protivnicima monarhije, u namjeri da se osujeti njen povratak u kraljevsku palatu.

Fotografije su upućene i britnskom novinaru Endruju Mekgregoru Maršalu i profesoru Pavinu Čačavalpongpunu koji živi u Japanu posle izgnanstva iz Tajlanda gde je optužen za podrivanje monarhije.

"Očigledno da su fotografije iz Kojinog telefona", objavio je Maršal na Tviteru 22. novembra. "Većina su fotografije koje je sama snimila, a desetine su vrlo eksplicitne. Izgleda da je ove eksplicitne snimala da bi ih poslala kralju Vadjiralongkornu".

Maršal dodaje da su mu slike poslate neposredno pred izlazak gospođe Vongvajirapakdi iz ženskog zatvora u Bangkoku posle čega je trebalo da se vrati na dvor i da joj budu vraćene sve kraljevske titule i privilegije.

Thailand's royal family is facing another scandal following the leak of hundreds of intimate photographs of King Vajiralongkorn's official consort Sineenat "Koi" Wongvajirapakdi amid savage infighting among competing palace factions. #WhatsHappeningInThailand 1/15 pic.twitter.com/ybE0KcmH8Q