Umro bivši muž poznate srpske glumice

​Bivši muž Anite Mančić, Bojan Dedić je preminuo. On je po struci bio grafički dizajner. Oni su se razveli prije par godina.

Krah njihove ljubavi uspjeli su sve do sada vješto da sakriju, ali Bojan je brzo nastavio dalje, pa se na njegovom Facebooku mogao vidjeti njegov emotivni status.

Od marta 2022. godine pisalo je da je vjeren sa drugom ženom.

Inače, Mančićeva i Bojan dugo su se borili za potomstvo, o čemu je ona uvijek otvoreno govorila i isticala da joj je u toj borbi suprug velika podrška.

"Deset godina sam vodila tešku borbu da postanem majka, nažalost bezuspešno. Vantelesna oplodnja veliki je atak za organizam. Telo je počelo da se buni i zato sam odustala. Imala sam potrebu da podelim taj problem sa ženama koje su u istoj situaciji kao ja, a nemaju dovoljno informacija. Otvoreno sam govorila da je normalno da žena i muškarac ne mogu da imaju decu i da je normalno da se na tome radi, da je medicina napredovala i da ima rešenje. Čak sam otvorila 'e-mail' adresu preko koje su žene mogle da mi se obraćaju i postavljaju pitanja. Kada su počela da mi stižu pisma, videla sam koliko je važno što sam javno progovorila o toj temi" pričala je Anita.

Još je dodala:

"Prebolite mnogo toga u životu, pa i to. Nađete zadovoljstvo u drugim stvarima jer shvatite da je to jednostavno tako. Ljudi se rode hendikepirani i žive sa tim. Postoje ljudi koji ostavljaju svoju decu i žive sa tim, što je strašno. Postoje i oni koji ne ostavljaju svoju decu, ali ih zlostavljaju ili deca maltretiraju roditelje. I to je strašno, ali to je život. I ovo je život i može da bude lep. Bojan je divan. Njemu verujem najduže i zato najviše. Divim mu se što me razume i trpi. Često mi treba samoća, malo muževa bi to trpelo" govorila je glumica tada, prenosi "Telegraf".

