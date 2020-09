Umro otac Bila Gejtsa

Osnivač "Majkrosofta" i filantrop Bil Gejts potvrdio je vijest da je njegov otac Vilijam Henri Gejts stariji preminuo u 95. godini. Otac jednog od najbogatijih i najuspješnijih ljudi na svijetu bolovao je od Alchajmerove bolesti.

Gejts stariji je preminuo mirno u svom domu okružen porodicom, objavio je Bil Gejts, dodajući da su njegova mudrost, velikodušnost, empatija i skromnost imale veliki uticaj na ljude širom svijeta.

My dad was the “real” Bill Gates. He was everything I try to be and I will miss him every day. https://t.co/OnAEsmosNb

Istakao je i da su mu očevi pravni savjeti bili od ključne važnosti da sa Polom Alenom osnuje "Majkrosoft", ali i da je imao veliki uticaj na Hauarda Šulca u osnivanju "Starbaksa", koji je od malog startap projekta u Sijetlu postao globalni fenomen.

Supruga Bila Gejtsa takođe se zahvalila svom svekru na tome što je bio "divan otac, deda i srce fondacije 'Bil i Melinda Gejts'".

And he was world-class at showing up: as a father and grandfather, as the heart of our foundation who rarely missed a day of work in 20 years (even though he was retired the whole time), and as a pillar of the Seattle community for almost three quarters of a century. pic.twitter.com/vyAp4do7vD