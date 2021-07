Unuka Ljubiše Samardžića izrasla u pravu ljepoticu

Velikan jugoslovenske glumačke scene, legendarni Ljubiša Samardžić, preminuo je pre četiri godine, u 81. godini.

Iza sebe je ostavio brojne uloge po kojima će ga publika zauvijek pamtiti, a život popularnog Smokija je, osim brojnih profesionalnih uspjeha, obilježila i tragedija, kada mu je sin Dragan u 34. godini preminuo od leukemije.

Samardžić je utjehu pronašao u unucima, a Dragan, njegov pokojni sin, za sobom je ostavio ćerku Saru, koja je izrasla u pravu ljepoticu. Danas ima 27 godina i aktivna je na društvenim mrežama, gdje privlači veliku pažnju, prenosi portal Telegraf.

Njen profil na Instagarmu sve više liči na profil jedne modne blogerke, a zbog ljepote i modnog ukusa koji posjeduje, postaje sve opasnija konkurencija zvijezdama na Instagramu.

Sara voli putovanja i ima istančan ukus za oblačenje. Pratioci nerijetko komentarišu njen osmijeh i prelijepe plave oči.

"Ljepotica", "Prelijepa", "Najlepše plave oči", "Liči na deku", "Anđeoske oči", samo su neki od komplimenata koje Sara dobija u komentarima na društvenoj mreži Instagram.

Podsjetimo, Ljubiša je preminuo 8. septembra 2017. godine, a prema sopstvenoj želji, sahranjen u porodičnoj grobnici, gdje počiva njegov sin, a ne u Aleji zaslužnih građana, poput ostalih velikana iz svoje branše.

Kako izgleda Ljubišina unuka, pogledajte u galeriji u tekstu.

Podsetimo, kako je slavni Ljubiša dirljivo svedočio u svom autobiografskom dokumentarnom filmu "Panta rei", on je i dalje često "razgovarao" sa svojim Gagom, govorio mu šta rade i kako odrastaju njegova djeca, ćerka Sara i sin Stefan.

"Sve smo učinili da pobedimo tu opaku bolest. Supruga Mira stalno je brinula o njemu, a ja sam danonoćno radio, snimao i slao novac klinici u Londonu. A kad je Gaga odlazio, mislio sam da neću izdržati, da će mi srce prepući, da će i meni uskoro doći kraj. Taj bol je bio ogroman, nezamisliv, ne postoji ništa strašnije za čoveka, nego da sahranjuje sopstveno dete. Tu su i ona grozna pitanja koja čovek sebi postavlja u takvim trenucima - zašto to našoj porodici da se desi, jesmo li u nečemu pogrešili... Bio je to košmar iz koga danima i noćima nisam mogao da izađem, emotivno i fizički sam potpuno pao, izgubio sam volju za bilo čim, sve dok me nije prenula i trgnula moja supruga Mira. Rekla mi je: "Čoveče, život je smrt, upamti to! Nastavi da radiš, jer ćeš u tome naći smisao opstanka". I bila je u pravu".