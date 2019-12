Upala na svirku Darka Lazića tvrdeći da je on otac njenog sina

Pjevač Darko Lazić je nedavno doživio neprijatnost od nepoznate djevojke koja je banula na njegov nastup u Njemačkoj tvrdeći da je on otac njenog trogodišnjeg sina.

Prema riječima izvora Kurira, navalentna crnka je pošto-poto željela da razgovara s Lazićem, ali ju je obezbjeđenje spriječilo u tome.

"To je bio pravi haos. Sasvim obično veče pretvorilo se u utvrđivanje očinstva. Ja sam bila na ulazu u klub u kom je Lazić pevao. Bilo je krcato, igla nije imala gde da padne. Svi su bili lepo raspoloženi i s nestrpljenjem čekali da on izađe na scenu. Međutim, na ulazu u klub sam primetila devojku koja je pravila scenu i insistirala da je sprovedu do Darka. Govorila je da mora hitno da ga vidi jer ima nešto važno da mu saopšti i da to mora baš to veče da uradi. Bila je veoma uznemirena i prepirala se sa obezbeđenjem. Ljubazno su pokušavali da joj objasne da to nije mesto za raščišćavanje intimnih stvari i zamolili je da ne pravi problem ili će biti prinuđeni da pozovu policiju, kada će zaista biti u problemu. Tada je rekla da samo želi da Lazić zna da ima još jedno dete i da nema kako drugačije da dođe do njega. Molila je i kumila da je puste, ali niko nije to shvatio ozbiljno", priča izvor koji se zadesio u pomenutom klubu.

Prema njegovim riječima, Lazića su uputili u to, ali je on ostao u čudu.

"Darko je rekao da nema vanbračne dece, a da ih ima, sve bi ih priznao. I on se uplašio da mu neko nešto ne smešta i zahvalio im je što tu ženu nisu pustili blizu njega, jer je želeo da se koncentriše na nastup, a ne da misli o budalaštinama. Toj devojci su rekli da će morati na drugi način da dođe do Lazića, da on ne poznaje nijednu Jasminu iz Frankfurta i da su to izmišljotine. Pevač nije mogao da poveruje u to na šta su žene spremne i kako koriste decu za manipulaciju. Sve se završilo dobro. Nakon koncerta, Darko se slikao sa svim fanovima i delio autograme", završava izvor.

Novinar Kurira je pokušao da stupi u kontakt sa pjevačem, ali on nije odgovarao na pozive.