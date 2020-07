Urnebesna reakcija bh. influenserke kada je ugledala morski krastavac

Pored ovakvih prijatelja ne trebaju mi neprijatelji Od svih stvari najviše se grozim morskih krastavaca...bljak @ina_6 @mr.hercex vratit ću vam za ovo #DušmaniŠicŠic

A post shared by Hana Hadžiavdagić Tabaković (@hana) on Jul 15, 2020 at 11:56am PDT