Urnebesno: Bakice imitirale "Uraganke" i oduševile region

Majka hrvatskog voditelja Dalibora Petka napunila je 70 godina, a ovaj jubilej pamtiće svi koji je poznaju, kao i društvene mreže kojima se proširio hit snimak na kojem sa prijateljicama imitira seksi članice grupe "Hurricane".

Dalibor je u ulozi MC Stojana, dok je njegova majka sa još dvije drugarice, uz perike i nesvakidašnje kostime, ali i pokrete, odlično "skinula" izazovne djevojke, te je snimak koji je Dalibor objavio brzinom svjetlosti obišao region.

U pitanju je pjesma "Tuturutu" koju su u originalu snimili "Hurricane" i MC Stojan, a bakice su svoj dio posla odlično odradile!

"Zovi TUTURUTU, stižu Em si Stojo i Uraganke. Uživajte u životu, baš kao i ove cure. Mami sretan 70. rođendan", napisao je popularni voditelj na Instagramu, gdje je i objavio urnebesni snimak, prenosi "Telegraf.rs".

"Do trendinga!", napisao je Petko, a one to zaista i zaslužuju.

Pogledajte i sami: