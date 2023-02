Uroš Jovčić i njegova supruga otkrili pol bebe (VIDEO)

​Glumac Uroš Jovčić i njegova supruga, Špankinja Dženi Martin, uskoro će postati roditelji, a sada su njih dvoje na svom Instagram profilu podijelili sa pratiocima kojeg je pola njihova beba.

Naime, njih dvoje uskoro će postati roditelji dječaka, a svoje iznenađenje i sreću tim povodom nisu krili.

"Koliko se radujemo", napisala je lijepa Špankinja uz snimak na kojem se vidi kako saznaju lijepe vijesti.

U komentarina na njenom Instagramu odmah su počele da se nižu čestitke.

Da podsjetimo, Uroš Jovičić je najpoznatiji po ulozi u filmu "Montevideo". Tokom snimanja ovog ostvarenja, na Tenerifima je upoznao upravo Dženi, koja je tada imala samo 15 godina, a on 21. Odmah je znao da je Dženi ona prava, kako je u više navrata javno isticao.

Ljubav im je u početku bila platonska, da bi potom otpočeli romansu, a ona se zbog njega preselila u srpsku prestonicu.

"Iako sve razumijem dok ga slušam, ne usuđujem se da govorim srpski, posebno ne javno. Strah me je da ne pogriješim i stalno pričam u nominativu, jer još nisam savladala padeže, koji su, kao i cijela srpska gramatika, baš teški. Sa Urošem, naravno, razgovaram i na srpskom", rekla je u jednom intervjuu za "Gloriju".

"Iako sam godinama živjela u Madridu, ne pamtim da sam vidjela življi grad od Beograda. On je zaista nešto posebno, što potvrđuju i moji prijatelji iz Španije koji su nam dolazili u goste. Kad stigneš u Beograd, on te nekako odmah zgrabi, teško mu je odoljeti. Hrana je nevjerovatno ukusna, ali ipak do sada nisam probala da napravim neki od vaših specijaliteta", iskrena je bila Uroševa izabranica.