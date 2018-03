Vajnstin "stigao" u Holivud na dodjelu Oskara

APARECE HARVEY WEINSTEIN SENTADO EN UN SOFÁ EN HOLLYWOOD | “Casting Couch” así se llama la estatua dedicada a Harvey Weinstein en el paseo de Hollywood. Esta obra la instalaron los artistas Plastic Jesus y Joshua "Ginger" Monroe en modo de protesta por los supuestos casos de acoso que cometió el productor de cine Harvey Weinstein. ???? @a3noticias #HarveyWeinstein #Acososexual #estatuadorada #PlasticJesusJoshua #Ginger #casting #sofá #Hollywood #actrices #actores #LosÓscar #TeatroDolby #Atresmedia #Antena3Noticias #a3n #TvNews #noticias#TV #actualidad #información #noticias

A post shared by A3Noticias (@a3noticias) on Mar 2, 2018 at 3:04am PST