Vanesa Šokčić htjela da odbije ulogu u filmu "Južni vetar"

Pjevačica Vanesa Šokčić jedna je od rijetkih pripadnica srpske javne scene koja je imala tu čast da se njena pjesma nađe u filmu.

Naime, pjesma "Četiri strane sveta ima" našla se u filmskom ostvarenju "Južni vetar", a nakon emitovanja ovog filma, numera se ponovo vratila u sam vrh najslušanijih.

Vanesa je nedavno gostujući u emisiji "Zvezde Granda Specijal" otkrila kako je došlo do toga da se njena pjesma nađe u pomenutom filmu, a priznala je da na prvu loptu nije prihvatila ulogu.

"Ja sam dobila poziv od gospodina Avramovića da budem u tom filmu. Kada je krenuo da mi priča, ja sam rekla ne, ne vidim sebe u tome da glumim. Rekao mi je ti ćeš samo da pevaš žurku, e to već može, tu radim ono što sam ja", kazala je ona.

Priznala je da je bila na ivici toga da odbije ulogu jer je tada prolazila kroz težak životni period. Nakon što se konsultovala sa porodicom i prijateljima, prihvatila je saradnju sa producentima filma i serije.

"To je bio jedan period mog života onako baš težak i dvoumila sam se iskrena da budem. Pričala sam tada i sa Zaltom, ali su mi svi oko mene rekli moraš. Ja sam par meseci pre toga izgubila mamu i nije mi bilo do žilota, a tek do snimanja. Ovo je bilo i prvo moje pojavljivanje posle tog katastrofalnog perioda. Dobila sam posle toga jednu drugu vrstu priznanja, to su većinom bili klinci koji me nisu poznavali i koji za mene nisu čuli do tada", zaključila je pjevačica.