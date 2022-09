Vatrena Loren zasjenila je Bezosa, ali ne prestaje zaljubljeno da ga gleda

Na premijeru serije "The Lord of the Rings: The Rings of Power" u Londonu prvi su stigli Džef Bezos i njegova partnerka Loren Sančez.

Može se reći da su njih dvoje naprosto blistali u svojim odjevnim kombinacijama, posebno Lauren koja je ovog puta nadmašila samu sebe. Naime, lijepa voditeljka pojavila se u dugoj crvenoj haljini koja pod svjetlima reflektora sija, a svoj cjelokupni izgled upotpunila je jednostavnom šminkom i puštenom kosom.

Što se tiče Džefa, on je obukao klasično crno odijelo, te se njegov stil za ovu priliku nije promijenio. Izgleda da je elegancija za njega prioritet kada je riječ o odabiru odijela za posebne prilike.

(b92)