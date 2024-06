Veganka otkrila da je dečko vara zahvaljujući aplikaciji za dostavu hrane

Brazilska influenserka Sabrina Low, pravim imenom Sabrina Lourenço, na Instagramu ima gotovo 90.000 pratilaca, a nedavno je podijelila kako je otkrila da je dečko vara - i to zahvaljujući aplikaciji za dostavu hrane, piše New York Post.

Sabrina je ispričala kako su ona i njen dečko vegani, a shvatila je da je vara kad je otvorila aplikaciju za dostavu hrane na njegovom mobitelu i u istoriji narudžbi vidjela da je naručio pizzu sa salamom.

"Znala sam da to nije za njega"

"Nisam mogla vjerovati šta vidim. Uvijek smo govorili o važnosti veganstva i to je bio velik dio naših vrijednosti. Upravo iz tog razloga sam se zaljubila u njega. Kada sam vidjela narudžbu pizze s pikantnom salamom, bilo je kao da me ošamario. Znala sam da to nije za njega", ispričala je, dodajući kako je bivši u početku tvrdio da je pizza bila za nekog drugog, ali kasnije je sve priznao.

"Tada sam shvatila da je naš odnos uništen i da je u tom trenutku aplikacija bila moj saveznik da okončam ovu laž. Osjećala sam se izdano", priznala je, prenosi Index.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.